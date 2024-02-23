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Стоимость «Голден Стэйт Уорриорз» выросла в 26 раз с момента дебюта Стефа Карри

Стоимость «Голден Стэйт Уорриорз» выросла в 26 раз с момента дебюта Стефа Карри
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Стоимость клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» выросла в 26 раз с момента дебюта разыгрывающего Стефена Карри и достигла $ 8,2 млрд. Об этом сообщает Fadeaway World.

Баскетболист провёл свой первый матч за «Голден Стэйт Уорриорз» в 2009 году после того, как был выбран на драфте под седьмым номером. Сейчас в плане стоимости клуба калифорнийцы уступают лишь «Даллас Ковбойс» во всём спортивном мире. Эта команда выступает в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

В нынешнем сезоне НБА Стефен Карри принял участие в 51 матче за «Голден Стэйт Уорриорз», набирая 28,1 очка в среднем за игру, совершая 4,3 подбора и отдавая 5,1 результативной передачи. Калифорнийская команда находится на 10-й строчке турнирной таблицы Западной конференции.

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