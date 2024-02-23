«Это станет наследием и важной вехой». Йокич — о трипл-даблах со всеми командами НБА

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал своё новое достижение. Игрок оформлял трипл-дабл в матчах со всеми командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), с которыми играл.

«После того как я завершу карьеру, это станет наследием и важной вехой. Я оглянусь назад и скажу, что это действительно круто», — приводит слова Йокича Eurohoops.

Напомним, это достижение покорилось сербу сегодня, 23 февраля, в матче регулярного чемпионата с командой «Вашингтон Уизардс». «Денвер» одержал победу со счётом 130:110, а Йокич набрал 21 очко, сделал 19 подборов и 15 ассистов.

В нынешнем сезоне НБА центровой принял участие в 54 матчах за «Денвер Наггетс», набирая в среднем за игру 26 очков, совершая 12,1 подбора и отдавая 9,1 результативной передачи.