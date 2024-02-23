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Сборная России по баскетболу уступила «Самаре» после овертайма с разницей в одно очко

Сборная России по баскетболу уступила «Самаре» после овертайма с разницей в одно очко
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Завершился товарищеский матч между сборной России и «Самарой». Встреча прошла на арене «Дворец спорта «Динамо» в Москве. «Самара» одержала победу со счётом 78:77.

Стартовая четверть завершилась в пользу сборной России со счётом 23:20. К большому перерыву национальная команда увеличила своё преимущество ещё на два очка. К концу третьей десятиминутки российская сборная лидировала со счётом 61:49. В заключительной четверти самарцы перевернули ход игры, основное время завершилось вничью — 74:74. В овертайме команда Единой лиги ВТБ оказалась сильнее.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Самары» Джастин Роберсон, набравший 19 очков. Игрок сборной России Андрей Лопатин отметился 17 очками и стал лучшим по этому показателю в составе национальной команды.

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