«Оклахома-Сити Тандер» отказалась от Алексея Покушевски

«Оклахома-Сити Тандер» отчислила 22-летнего сербского форварда Алексея Покушевски. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игрок принял участие в 10 матчах, набирая в среднем за игру 1,2 очка, совершая один подбор и отдавая 0,5 результативной передачи.

Покушевски был выбран командой «Миннесота Тимбервулвз» под 17-м номером на драфте 2020 года. Через несколько дней клуб обменял его в «Оклахому». В общей сложности сербский форвард провёл за этот коллектив 150 матчей (65 в стартовом составе). Его среднее игровое время в этих играх — 20,6 минуты при 7,5 очка, 4,7 подбора и двух результативных передачах.