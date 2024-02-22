Карри, Дюранту и Леброну скоро на покой. Король назвал преемника в НБА

Закат карьеры некоторых легендарных игроков Национальной баскетбольной ассоциации не за горами. Стефен Карри, Кевин Дюрант и особенно Леброн Джеймс уже в ближайшем будущем будут думать о завершении игровой карьеры. Лига, не побоимся этого слова, принадлежала этим игрокам на протяжении огромного количества времени и лет. Но всё должно измениться после ухода каждого из них. Так кто же станет новым лицом НБА, когда Леброн, Стеф и Кей Ди уйдут на покой? Сам Король дал ответ нам на этот вопрос!

В истории НБА была уйма игроков, достойных звания баскетболистов поколения. Карри, Леброн и Дюрант – точно одни из них. Сейчас в лиге настолько много талантливых игроков, которые подходят к своему прайму или уже находятся в нём. Но Король выбрал в качестве преемника разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера. Канадский баскетболист проводит свой шестой сезон в ассоциации и уже обсуждается как один из лучших, а в чьих-то глазах и как лучший игрок НБА.

Канадец начинал карьеру в «Лос-Анджелес Клипперс», но затем был обменян в «Оклахому», где и начал своё восхождение на олимп НБА. С каждым последующим годом Гилджес-Александер демонстрировал невероятный прогресс. В нынешнем сезоне Шей забрасывает в среднем 31,1 очка, набирая 5,5 подбора и отдавая 6,5 результативной передачи. При этом 25-летний игрок ведёт за собой «Тандер», которые в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 сейчас идут вторыми на Западе.

Понятное дело, Шею, как и «Оклахоме», предстоит пройти ещё огромный путь, чтобы на деле показать свою состоятельность. Но этот парень точно достоин того внимания, которое ему уделяется. Если Леброн назвал его будущим лицом НБА – это уже невероятная честь и важный показатель.

Леброн Джеймс четырёхкратный чемпион НБА, игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» «Я бы сказал, что это Шей Гилджес-Александер. Мне кажется, что он сможет продолжить эстафету после меня, после Стефа, Кей Ди — парней, которые задавали стандарты на протяжении многих лет. У него отличная харизма. Он мне нравится».

Нельзя не отметить тот факт, что лидер «Оклахомы» в прошлом сезоне занял пятое место среди всех кандидатов на звание самого ценного игрока сезона (MVP). В нынешнем же сезоне после того, как Джоэл Эмбиид получил травму, Гилджес-Александер в гонке за MVP идёт вторым в большинстве списков известных баскетбольных изданий, уступая лишь Николе Йокичу. То есть 25-летний игрок уже обсуждается в числе лучших с прошлого сезона. При всём при этом Шей попал в первую символическую пятёрку игроков сезона-2022/2023 и был одним из лучших игроков в клатче (седьмое место).

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Гилджес-Александер – довольно уникальный баскетболист в нынешних реалиях НБА. Когда большинство игроков и команд лиги нацелены на трёхочковые броски, Шей больше делает ставку на проходы в «краску». И это у него, чёрт возьми, невероятно хорошо получается. Канадец великолепно владеет обеими руками и может завершать хоть с правой, хоть с левой. Но и с бросками из-за дуги у него полный порядок – 37,1% реализации при 3,3 броска в среднем за матч. Это мы ещё не говорили об общей реализации, которая находятся на уровне лучших игроков НБА – 54,6%.

В «Оклахоме» собрался невероятно талантливый состав, который с ходу забрался в число лучших на Западе и продолжает удерживать свои позиции даже по истечении половины регулярного чемпионата. В прошлом сезоне «молнии» были на 10-м месте в Западной конференции, но в нынешнем не без усилий Шея взлетели в топ и могут впервые за долгое время (с сезона-2019/2020) выйти напрямую в плей-офф. Разыгрывающий продолжает прогрессировать с каждым годом. Если «Оклахома» и канадский баскетболист добьются чего-то значительного в лиге, то его действительно можно будет считать одним из новых лиц НБА.