Тренер сборной России Лукич прокомментировал поражение от «Самары»

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич поделился впечатлениями от поражения в товарищеском матче с «Самарой» (77:78 ОТ).

«Смысл сегодняшней игры вновь был в том, чтобы дать шанс всем игрокам, и только один из них не получил его, но он новичок, и это рабочие моменты. Что касается сборной — мы продолжаем спокойно готовиться к будущему, даём всем возможность проявить себя на паркете. В этот раз на сборы был вызван Илья Попов, и, честно говоря, я ожидал от него хорошей игры, он оправдал мои ожидания.

Сегодня было много ситуаций, когда мы играли очень дисциплинированно. Но, к сожалению, в концовке, после последнего тайм-аута, мы не сделали то, о чём договорились, — и мы будем анализировать, чтобы понять, почему так произошло», — приводит слова Лукича официальный сайт РФБ.