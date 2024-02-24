Игрок сборной России Щербенёв назвал причины поражения в матче с «Самарой»

23-летний разыгрывающий краснодарской команды «Локомотив-Кубань» Александр Щербенёв, вызванный в сборную России, ответил на вопрос, чего не хватило национальной команде для победы в товарищеском матче с «Самарой».

«Наверное, реализации открытых бросков. Возможности были хорошие, в том числе в овертайме, но увы. И, наверное, защищаться мы тоже должны были лучше, не давать «Самаре» вернуться в игру. В целом мы играли неплохо, но преимущество в 12 очков, которое мы создали в третьей четверти, надо было удержать», — приводит слова Щербенёва официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, сборная России уступила «Самаре» после овертайма — 77:78. Александр Щербенёв отметился шестью набранными очками и четырьмя результативными передачами.