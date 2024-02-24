Стив Керр станет самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр договорился с руководством клуба о продлении контракта сроком на два года, сообщает ESPN. По данным источника, заработная плата тренера за весь срок соглашения составит $ 35 млн.

Таким образом, Керр будет зарабатывать по $ 17,5 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории Национальной баскетбольной ассоциации. 58-летний Стив Керр возглавляет «Голден Стэйт Уорриорз» с мая 2014 года, в НБА он работал только с этим клубом.

Специалист привёл «воинов» к чемпионству уже в своём дебютном сезоне-2014/2015. Всего за годы его работы «Уорриорз» дважды завоёвывали чемпионское звание НБА и ещё два раза добирались до финальных серий.