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Стив Керр станет самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА

Стив Керр станет самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр договорился с руководством клуба о продлении контракта сроком на два года, сообщает ESPN. По данным источника, заработная плата тренера за весь срок соглашения составит $ 35 млн.

Таким образом, Керр будет зарабатывать по $ 17,5 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории Национальной баскетбольной ассоциации. 58-летний Стив Керр возглавляет «Голден Стэйт Уорриорз» с мая 2014 года, в НБА он работал только с этим клубом.

Специалист привёл «воинов» к чемпионству уже в своём дебютном сезоне-2014/2015. Всего за годы его работы «Уорриорз» дважды завоёвывали чемпионское звание НБА и ещё два раза добирались до финальных серий.

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