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Дэмьен Лиллард забросил 19 трёхочковых бросков подряд

Дэмьен Лиллард забросил 19 трёхочковых бросков подряд
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Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард на разминке перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» забросил 19 трёхочковых бросков подряд.

Дэмьен Лиллард забросил 19 трёхочковых бросков подряд:

«Милуоки» на выезде обыграл лидера Западной конференции «Миннесоту» со счётом 112:107. 33-летний Лиллард записал на свой счёт 21 очко, девять подборов и 10 результативных передач, тем самым оформив дабл-дабл. Самым результативным игроком встречи стал напарник Дэмьена по команде Яннис Адетокунбо, который забросил 33 очка.

Напомним, это первый сезон Лилларда в «Милуоки». Разыгрывающий перешёл в клуб из Висконсина из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в минувшее межсезонье.

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