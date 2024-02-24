Вембаньяма повторил уникальный рекорд Джордана в НБА

Первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма, который выступает за «Сан-Антонио Спёрс», повторил достижение легендарного игрока «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

Вембаньяма сделал пять перехватов и пять блок-шотов в двух играх Национальной баскетбольной ассоциации подряд. Последний раз такое достижение покорялась Майклу Джордану в далёком 1987 году. Вембаньяма и Джордан – единственные игроки лиги за последние 50 лет, которым удавалось сделать это.

В последнем матче регулярного чемпионата «Сан-Антонио» уступил «Лейкерс» со счётом 118:123. 20-летний Вембаньяма в итоге набрал 27 очков, 10 подборов и восемь результативных передач, тем самым оформив дабл-дабл.

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