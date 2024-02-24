«Этот пацан особенный». Леброн Джеймс — о Викторе Вембаньяме

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о 20-летнем французском центровом команды «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Этот пацан особенный», — написал Джеймс в социальной сети Х (ранее Twitter) и добавил эмодзи инопланетянина.

Напомним, сегодня, 24 февраля, «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 123:118 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Виктор Вембаньяма набрал 27 очков, совершил 10 подборов, отдал восемь результативных передач, поставил пять блок-шотов и сделал пять перехватов в прошедшей игре. Таким образом, он оформил файв-бай-файв. Леброн Джеймс записал в свой актив 30 очков, семь подборов и девять результативных передач.