ЦСКА обыграл турецкий «Анадолу Эфес» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между турецкой командой «Анадолу Эфес» и московским ЦСКА. Встреча прошла в Стамбуле (Турция). Гости одержали победу со счётом 88:71.

Стартовая четверть завершилась вничью — 20:20. К концу первой половины встречи армейцы завладели преимуществом в девять очков. В третьей десятиминутке «Анадолу Эфес» сократил отставание на два очка. В заключительной четверти московская команда сыграла уверенно и одержала итоговую победу.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал французский форвард Ливио Жан-Шарль, набравший 15 очков. Больше всего результативных передач отдал атакующий защитник Иван Ухов (8). Лидерами армейцев по количеству подборов стали Амат М'Бай и Антон Астапкович (оба — 5).