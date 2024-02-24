«Енисей» оказался сильнее «Химок» в товарищеском матче

Сегодня, 24 февраля, состоялся товарищеский матч между подмосковными «Химками» и красноярским «Енисеем». Встреча прошла в Москве. Красноярцы одержали победу со счётом 75:70.

Стартовая четверть завершилась победой «Химок» со счётом 26:23. К концу первой половины встречи подмосковная команда увеличила своё преимущество ещё на четыре очка. В третьей десятиминутке красноярцы отыгрались и сделали счёт равным. В решающей четверти «Енисей» оказался сильнее и одержал итоговую победу.

Самым результативным игроком в составе красноярцев стал разыгрывающий Владимир Карпенко, набравший 14 очков. Также на его счету два подбора и один перехват. Американский игрок «Енисея» Джеремайя Мартин отметился дабл-даблом (11 очков + 11 передач).