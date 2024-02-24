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Эргин Атаман: помимо профессионализма, в Турции не хватает уважения

Эргин Атаман: помимо профессионализма, в Турции не хватает уважения
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Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман сравнил греческую и турецкую спортивную культуру.

«Когда я прилетел в Грецию работать с «Панатинаикосом» люди встретили меня с любовью, они увидели во мне спасителя из Турции.

В Турции, помимо профессионализма, не хватает уважения и интереса. Ты дважды выигрываешь титул Евролиги, но люди тебя не уважают. Болельщики и пресса начинают тебя критиковать сразу, как только ты проиграешь один или два матча.

В Греции люди говорят: у нас есть тренер, который дважды или даже трижды выиграл Евролигу. Они следят за всем. Наши дела пошли очень хорошо сразу, как я приехал. Никто этого не ожидал, потому что мы подписали более 10 игроков, в прошлом году мы были последними», — приводит слова Атамана BasketNews.

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