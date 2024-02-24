«Для меня большая честь оказаться в числе великих». Дюрант – о том что обошел Энтони

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал своё достижение – он поднялся на девятое место в истории НБА по количеству набранных очков за карьеру, опередив по этому показателю Кармело Энтони.

«Для меня большая честь оказаться в числе великих. Мне пришлось много работать, чтобы добиться этого. С 13-14 лет я равнялся на Кармело. Долгое время он был для меня ориентиром. Так что оказаться в списке лучших скореров рядом с ним – это довольно круто и большая честь. Следующий на очереди Шак? Я сейчас между двумя парнями, которые формировали меня в профессиональном плане. Никогда бы не подумал, что добьюсь этого», – приводит слова Кевина Дюранта аккаунт «Финикс Санз» на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Кевин Дюрант в матче с «Хьюстон Рокетс» набрал 28 очков и обошел Кармело Энтони, в активе которого было 28 289 очков за карьеру. На 8-м месте в списке лучших скореров Шакил О’Нил – у него 28 596 очков.