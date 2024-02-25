Грег Попович — о Леброне Джеймсе: то, что он делает, — это чудо

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался по поводу звёздного лёгкого форварда, лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Посмотрите на его возраст, его физическую форму. То, что он делает, — это чудо», — сказал Попович во время интервью.

В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 24,9 очка, делая 7,8 передачи и 7,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,2, трёхочковых — 39,8. На данный момент «Лейкерс» занимают девятое место на Западе (31-27).

Отметим, что действующий контакт Леброна Джеймса рассчитан до конца сезона-2024/2025, за который он заработает $ 51,41 млн. Однако есть вероятность, что форвард может стать свободным агентом следующим летом, если откажется от опции продления.