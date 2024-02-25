Кристапс Порзингис: мне нужны эмоции, неважно, овации это или освистывание

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис прокомментировал освистывание в свой адрес со стороны болельщиков «Нью-Йорк Никс».

«Честно говоря, мне даже нравится это. Быть с командой в таком противостоянии с «Никс»… Как я всегда говорил, лучше любые эмоции, чем их полное отсутствие. Неважно, овации это или обструкция. Мне это нужно», — приводит слова 28-летнего латвийского баскетболиста аккаунт Eurohoops на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В матче против «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис набрал 22 очка, а его команда одержала выездную победу со счётом 102:116.

На данный момент «Бостон Селтикс» лидирует в Восточной конференции, на счету команды 45 побед при 12 проигрышах.