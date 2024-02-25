Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кристапс Порзингис: мне нужны эмоции, неважно, овации это или освистывание

Кристапс Порзингис: мне нужны эмоции, неважно, овации это или освистывание
Комментарии

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис прокомментировал освистывание в свой адрес со стороны болельщиков «Нью-Йорк Никс».

«Честно говоря, мне даже нравится это. Быть с командой в таком противостоянии с «Никс»… Как я всегда говорил, лучше любые эмоции, чем их полное отсутствие. Неважно, овации это или обструкция. Мне это нужно», — приводит слова 28-летнего латвийского баскетболиста аккаунт Eurohoops на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В матче против «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис набрал 22 очка, а его команда одержала выездную победу со счётом 102:116.

На данный момент «Бостон Селтикс» лидирует в Восточной конференции, на счету команды 45 побед при 12 проигрышах.

Материалы по теме
«Бостон» одержал восьмую победу подряд, переиграв «Нью-Йорк»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android