Баркли: Джордан — великий игрок, но история Леброна Джеймса — величайшая в мире спорта

Член Зала славы баскетбола, а ныне эксперт и один из ведущих шоу Inside the NBA Чарльз Баркли заявил, что путь становления известного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса является величайшим в истории спорта.

«Я думаю, что Майкл Джордан — более великий игрок, но при этом история Леброна Джеймса, возможно, величайшая история в мире спорта. Потому что из всех ребят в старшей школе, пришедших в НБА, он был фактически единственным, кто с первого дня был готов ко всему. Каким бы великим ни был Коби Брайант, Леброн боролся с самого начала. Кевин Гарнетт боролся, [Трэйси] Макгрэди боролся. Я думаю, что это лучшие школьные игроки, которые сразу попали в НБА», — цитирует Баркли портал Basketball Network.