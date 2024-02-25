Чемпион НБА: Майкл Джордан не был таким уж хорошим защитником

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» и четырёхкратный участник Матча всех звёзд, американец Рашид Уоллес подставил под сомнение защитные навыки легендарного соотечественника Майкла Джордана.

«Майк не был таким уж хорошим защитником. Это всё придумки НБА. Им нравился Майк, и его возносили. Да-да… Я говорю о действительности. Я видел, как этому засранцу надирали задницу.

Я говорю об Айзее Райдере, Клайде Декстере. И, чёрт возьми, не забывайте о раннем Джо Дюмарсе.

Я не говорю, что Джордан не играл в защите, я лишь говорю, что его защита не была настолько хороша, как у большинства парней в то время. Я бы не включил его 10 или 11 раз в Сборную всех звёзд защиты», — цитирует Уоллеса Basketball Network.