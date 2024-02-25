Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА: Майкл Джордан не был таким уж хорошим защитником

Чемпион НБА: Майкл Джордан не был таким уж хорошим защитником
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» и четырёхкратный участник Матча всех звёзд, американец Рашид Уоллес подставил под сомнение защитные навыки легендарного соотечественника Майкла Джордана.

«Майк не был таким уж хорошим защитником. Это всё придумки НБА. Им нравился Майк, и его возносили. Да-да… Я говорю о действительности. Я видел, как этому засранцу надирали задницу.
Я говорю об Айзее Райдере, Клайде Декстере. И, чёрт возьми, не забывайте о раннем Джо Дюмарсе.

Я не говорю, что Джордан не играл в защите, я лишь говорю, что его защита не была настолько хороша, как у большинства парней в то время. Я бы не включил его 10 или 11 раз в Сборную всех звёзд защиты», — цитирует Уоллеса Basketball Network.

Материалы по теме
Вембаньяма повторил уникальный рекорд Джордана в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android