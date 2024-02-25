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Док Риверс назвал главную ошибку Эмбиида в проигранной серии плей-офф с «Бостоном»

Док Риверс назвал главную ошибку Эмбиида в проигранной серии плей-офф с «Бостоном»
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Бывший главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Док Риверс, в настоящий момент руководящий «Милуоки Бакс», назвал главную ошибку Джоэля Эмбиида в полуфинале плей-офф Восточной конференции с «Бостон Селтикс». Напомним, «Филадельфия» уступила в серии со счётом 3-4.

«Может быть, «Бостон» просто был лучше. Я считал, что шестая игра станет нашей. И я не думаю, что Джоэл достаточно владел мячом. Поверьте, он должен был сделать это, но не сделал. Я не знаю, насколько он был здоров», — приводит слова Риверса NBC Sports.

В настоящий момент, после 56 матчей регулярного чемпионата, «Филадельфия» занимает пятое место в зачёте Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

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