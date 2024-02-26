Владимир Гомельский категорично отреагировал на мнение О’Нила о молодом игроке НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу недавнего высказывания четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прославленного центрового Шакила О’Нила о разыгрывающем «Индианы Пэйсерс» Тайризе Халибёртоне. Ранее Шакил говорил, что через несколько лет «лига будет принадлежать Халибёртону».

«Согласен ли я с О’Нилом, сказавшим, что Тайриз Халибёртон – это будущий член Зала славы НБА? Абсолютно согласен», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Тайриз Халибёртон к данному моменту принял участие в 43 матчах, в которых в среднем набирал 21,6 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 11,5 передачи.