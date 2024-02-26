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БК «Минск» объявил об уходе Зечевича

БК «Минск» объявил об уходе Зечевича
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Сербский форвард Александар Зечевич покинул БК «Минск». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Баскетбольной клуб «Минск» и центровой Александар Зечевич прекращают сотрудничество по соглашению сторон. Александар присоединился к нашей команде в ноябре 2023 года. В составе «Минска» центровой принял участие в 17 играх Единой лиги ВТБ со средней статистикой в 8,7 очка, 4,4 подбора, 0,8 передачи чуть менее чем за 17 минут на площадке в среднем за игру

Мы благодарим Алекса за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в официальном сообщении клуба.

Ранее баскетбольной клуб «Минск» объявил о возвращении Зака Смита. Отметим, что американский игрок в прошлом сезоне уже выступал за «Минск».

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