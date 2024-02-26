Дюрант — о своей карьере: хочу, чтобы всё закончилось прямо сейчас

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант в шутливой форме сказал, что хотел бы завершить карьеру.

«Я определённо хочу, чтобы всё закончилось прямо сейчас, но я всё ещё чувствую, что у меня есть энергия для игры (улыбается)», – сказал Дюрант в интервью ESPN.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант принял участие в 51 матче «Финикс Санз», в среднем за игру набирая 28 очков, совершая 6,7 подбора и отдавая 5,6 результативной передачи. Форвард является двукратным чемпионом НБА и трёхкратным олимпийским чемпионом.

Ранее Дюрант прокомментировал своё достижение — он поднялся на девятое место в истории НБА по количеству набранных очков за карьеру, опередив по этому показателю Кармело Энтони.