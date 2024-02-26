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Парсонс сравнил шансы команд Леброна и Дюранта на чемпионство

Экс-баскетболист НБА Чендлер Парсонс сравнил шансы лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и звёздного форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Кевин Дюрант имеет больше шансов на очередной титул. Команда, за которую он выступает, — одна из самых сильных команд, в которых он когда-либо играл», – приводит слова Парсонса Clutch Points.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кевин Дюрант принял участие в 51 матче «Финикс Санз», в среднем за игру набирая 28 очков, совершая 6,7 подбора и отдавая 5,6 результативной передачи. Форвард является двукратным чемпионом НБА.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 24,8 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,8 передачи. Джеймс четырежды становился чемпионом НБА.