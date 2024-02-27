Абу-Даби может стать столицей «Финала четырёх» Евролиги

С 2025 года «Финал четырёх» Евролиги, возможно, будет проходить в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает Encestando.

По сведениям источника, 26 февраля исполнительный совет Евролиги получил предложение из Абу-Даби. Столица ОАЭ предложила проводить на арене Etihad «Финал четырёх» Евролиги с 2025 года. Абу-Даби рассчитывает стать столицей «Финала четырёх» на три года. За право проведения финалов ОАЭ готовы заплатить $ 75 млн, по 25 за каждый год. Отмечается, что из-за обсуждения данного проекта может быть отложен вопрос соглашения с Дубаем.

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Ранее появилась информация о том, что 13 клубов-акционеров Евролиги проведут финальную встречу, в ходе которой проголосуют за допуск команды из Дубая. Сообщалось, что соглашение будет заключено сроком на семь лет, а по его условиям сумма, которую Дубай будет выплачивать каждой из 13 команд-акционеров Евролиги, будет увеличена.