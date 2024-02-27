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Перкинс: есть причина, по которой Леброн Джеймс дулся во время дедлайна

Перкинс: есть причина, по которой Леброн Джеймс дулся во время дедлайна
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс поделился мыслями о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне НБА. В настоящий момент «озёрники» занимают девятое место в турнирной таблице лиги Западной конференции.

«Что касается этого сезона, то «Лейкерс» лучше беспокоиться о выходе в плей-офф, а не о том, как пробиться дальше в этой стадии. Есть причина, по которой Леброн Джеймс дулся во время дедлайна НБА. Он хотел, чтобы Роб Палинка сделал какой-нибудь ход, потому что Леброн знал, что им чего-то не хватает», — сказал Перкинс в эфире First State.

Ранее экс-баскетболист НБА Чендлер Парсонс сравнил шансы лидера «Лос-Анджелес» Леброна Джеймса и звёздного форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта на чемпионство в нынешнем сезоне.

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