Чемпион НБА объяснил, чего не хватит «Лейкерс» для успеха в плей-офф

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион лиги 2008 года, а ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс высказался о шансах «Лос-Анджелес Лейкерс» на успех в плей-офф нынешнего сезона НБА. По мнению Перкинса, калифорнийской команде сейчас не хватает глубины состава.

«Думаю ли я, что Спенсер Динвидди поможет? Чёрт возьми, нет. В конце концов сейчас я вижу, что «Лейкерс» просто не хватает глубины. А без этого не выиграть никакую серию в Западной конференции», — сказал Перкинс в эфире First State.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали 31 победу и потерпели 28 поражений. На 10-м месте находится «Голден Стэйт Уорриорз» (29 побед – 27 поражений).