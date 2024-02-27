«НБА отстранила судей немедленно». Чемпион лиги высмеял «Лейкерс»

Бывший игрок «Милуоки Бакс» и «Голден Стэйт Уорриорз», чемпион НБА 2015 года австралиец Эндрю Богут отреагировал на рекордно низкое количество штрафных бросков, которое исполнили баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2021 года.

«НБА отстранила судей немедленно», — написал Богут в социальной сети Х (бывший Twitter).

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» игроки «Лейкерс» исполнили лишь восемь штрафных бросков. Напомним, в воскресенье, 25 февраля, «Финикс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 123:113.

В данный момент «Лейкерс» находятся на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции НБА. Команда одержала 31 победу и потерпела 28 поражений.