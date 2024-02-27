Шакил О'Нил: если бы были возможны суперкоманды, я бы играл с Джорданом и Пиппеном

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О'Нил рассказал, что в своей гипотетической суперкоманде он бы играл вместе с такими другими легендарными баскетболистами, как Майкл Джордан и Скотти Пиппен.

«Если бы мне можно было играть за суперкоманду, я бы присоединился к «Чикаго Буллз». Я бы выступал вместе с Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном, а затем переехал бы в родной город Сан-Антонио, чтобы поиграть за «Спёрс». Но я посчитал, что хочу победить всех этих парней», — сказал О'Нил в своём подкасте.

Майкл Джордан является шестикратным победителем НБА и двукратным олимпийским чемпионом. Ровно такими же регалиями обладает Скотти Пиппен.