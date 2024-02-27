Один из руководителей НБА считает, что Ирвинг показывал свою лучшую игру благодаря Леброну

Журналист издания Cleveland Plain Dealer Терри Плуто рассказал, что один из руководителей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) считает, что разыгрывающий Кайри Ирвинг демонстрировал свою лучшую игру благодаря лёгкому форварду Леброну Джеймсу, когда они вместе выступали за «Кливленд Кавальерс».

«Сомневаюсь, что Ирвинг это признает, но свои лучшие годы он провёл, играя вместе с Джеймсом. Один руководитель НБА сказал мне, что, возможно, одним из величайших достижений в карьере Леброна стало то, что он сумел сосредоточить Кайри на баскетболе. Благодаря Джеймсу Ирвинг показывал превосходную игру на протяжении трёх сезонов», — написал Плуто.

Напомним, в 2016 году «Кливленд Кавальерс», лидерами которого были Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс, стал победителем НБА.