Казинс: молюсь за то, чтобы Трей Янг оказался в «Сан-Антонио Спёрс»

33-летний американский центровой Демаркус Казинс рассказал, что очень хочет, чтобы «Атланта Хоукс» обменяла своего разыгрывающего, лидера команды Трея Янга в «Сан-Антонио Спёрс».

«Надеюсь, что Трей Янг скоро уйдёт из «Атланты». Мне кажется, что в этой команде его талант пропадает. Очень хочу, чтобы его обменяли в «Сан-Антонио Спёрс». В „Хоукс“ ничего не делают для развития его потенциала. Когда-то я был в такой же ситуации, как и Трей. Надеюсь, этим летом он окажется в «Спёрс». Молюсь всем баскетбольным богам», — сказал Казинс в интервью журналистке Рейчел Николс.

Вчера, 26 февраля, «Атланта Хоукс» объявила, что Трей Янг получил травму левой руки. Игрок прошёл МРТ, которая выявила разрыв лучевой коллатеральной связки на пятом пальце левой руки.