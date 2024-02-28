Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс назвал самого опасного игрока Западной конференции НБА

Кендрик Перкинс назвал самого опасного игрока Западной конференции НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2008 года, а ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс считает словенского защитника «Даллас Маверикс» Луку Дончича самым опасным игроком Западной конференции НБА.

«Я считаю, что Лука Дончич — самый опасный игрок Западной конференции НБА. Если мы посмотрим на то, что он делает, и на то, что делает Кайри Ирвинг, можно сделать вывод, что они являются самым смертоносным атакующим дуэтом в НБА.

Благодаря Джейсону Кидду они демонстрируют невероятную игру на обеих половинах площадки. Ни один клуб Западной конференции не хочет играть с этим дуэтом, потому что оба этих парня способны провести взрывной атакующий матч», — приводит слова Перкинса First Take в социальной сети Х (ранее Twitter).

Невероятный бросок Луки:
Не перестаёт удивлять. Лука Дончич исполнил невероятный бросок с первой попытки!
Истории
Не перестаёт удивлять. Лука Дончич исполнил невероятный бросок с первой попытки!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android