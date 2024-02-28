Кендрик Перкинс назвал самого опасного игрока Западной конференции НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2008 года, а ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс считает словенского защитника «Даллас Маверикс» Луку Дончича самым опасным игроком Западной конференции НБА.

«Я считаю, что Лука Дончич — самый опасный игрок Западной конференции НБА. Если мы посмотрим на то, что он делает, и на то, что делает Кайри Ирвинг, можно сделать вывод, что они являются самым смертоносным атакующим дуэтом в НБА.

Благодаря Джейсону Кидду они демонстрируют невероятную игру на обеих половинах площадки. Ни один клуб Западной конференции не хочет играть с этим дуэтом, потому что оба этих парня способны провести взрывной атакующий матч», — приводит слова Перкинса First Take в социальной сети Х (ранее Twitter).