Шакил О'Нил предстал в эмо-образе в стиле Джимми Батлера

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) легендарный американский центровой Шакил О'Нил во время прямого эфира баскетбольного шоу принял эмо-образ после того, как проиграл пари. О’Нил не стал уточнять, в чём заключался спор и кому он был проигран.

51-летняя легенда НБА надел парик, напоминавший вирусный эмо-образ форварда «Майами Хит» Джимми Батлера. «Я эмо – таково моё эмоциональное состояние. Только так я могу выражать эмоции», — говорил ранее Батлер.

Фото: Legion Hoops

Отметим, что О’Нил и прежде пародировал Батлера.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.