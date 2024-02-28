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«Реал» — «Панатинаикос»: где смотреть матч баскетбольной Евролиги, во сколько начало

«Реал» — «Панатинаикос»: где смотреть матч баскетбольной Евролиги, во сколько начало
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Завтра, 29 февраля, в рамках 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоится матч между лидером турнира «Реалом» из Мадрида (Испания) и греческим клубом «Панатинаикос», занимающим в турнирной таблице третье место.

Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
29 февраля 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча начнётся в 22:45 по московскому времени. Посмотреть матч можно будет через стриминговый сервис Okko.

В настоящий момент в активе мадридцев 22 победы при четырёх поражениях. На счету «Панатинаикоса» 16 побед и 10 поражений. В общей сложности в регулярном чемпионате Евролиги будет сыграно 34 тура.

Евролига. «Олимпия Милан» — «Реал» Мадрид:

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Ранее интернет-портал Basket News представил рейтинг команд Евролиги по количеству игроков, которые были задействованы в сборных во время февральского перерыва.

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