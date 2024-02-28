«Реал» — «Панатинаикос»: где смотреть матч баскетбольной Евролиги, во сколько начало

Завтра, 29 февраля, в рамках 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоится матч между лидером турнира «Реалом» из Мадрида (Испания) и греческим клубом «Панатинаикос», занимающим в турнирной таблице третье место.
Встреча начнётся в 22:45 по московскому времени. Посмотреть матч можно будет через стриминговый сервис Okko.
В настоящий момент в активе мадридцев 22 победы при четырёх поражениях. На счету «Панатинаикоса» 16 побед и 10 поражений. В общей сложности в регулярном чемпионате Евролиги будет сыграно 34 тура.
Евролига. «Олимпия Милан» — «Реал» Мадрид:
Не пропустите! Этот и другие матчи баскетбольной Евролиги смотрите эксклюзивно в Okko.
Ранее интернет-портал Basket News представил рейтинг команд Евролиги по количеству игроков, которые были задействованы в сборных во время февральского перерыва.
* Реклама. 18+
Рекламодатель: ООО «ОККО»
ERID: 2RanykDtBVi