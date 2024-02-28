Митчелл рассказал, достоин ли Ирвинг того, чтобы «Кливленд» вывел его номер из обращения

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл высказал мнение, что команда должна вывести из обращения игровой номер нынешнего разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга. В 2016 году Ирвинг помог «Кливленду» завоевать чемпионство. В этой команде Кайри начинал профессиональную карьеру.
«Я считаю, команда должна вывести его игровой номер. Он действительно приносил команде пользу. Очевидно, он многое сделал в плей-офф. Мне кажется, клубу нужно вывести игровые номера Кайри, Кевина Лава и Леброна. Единственный чемпионский титул в истории команды, и он сыграл в этом огромную роль. Об этом никогда нельзя забывать», — приводит слова Митчелла Sports Illustrated.
Напомним, «Кливленд» и «Даллас» встречались в последнем туре регулярного чемпионата НБА. Матч закончился со счётом 121:119 в пользу «Кавальерс».