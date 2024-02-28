«Он мне нравится». О'Нил назвал молодого игрока НБА, напоминающего ему Пау Газоля

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прославленный американский центровой Шакил О'Нил поделился мнением о центровом «Хьюстон Рокетс» Алперене Шенгюне. Как признался Шакил, 21-летний турецкий баскетболист напоминает ему члена Зала славы баскетбола Пау Газоля.

«Он напоминает мне молодого Пау Газоля, когда он впервые вышел в свет. Мне нравится этот парень, он славный. Я бы хотел видеть его в лучшей команде. Если бы он был в клубе с большим количеством талантов вокруг, они бы преуспели», — приводит слова О’Нила Eurohoops.

В нынешнем сезоне НБА Шенгюн в среднем за матч набирает 21,1 очка, совершает 9,2 подбора и отдаёт 4,9 передачи. К настоящему моменту Алперен принял участие в 57 играх.