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«Он мне нравится». О'Нил назвал молодого игрока НБА, напоминающего ему Пау Газоля

«Он мне нравится». О'Нил назвал молодого игрока НБА, напоминающего ему Пау Газоля
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прославленный американский центровой Шакил О'Нил поделился мнением о центровом «Хьюстон Рокетс» Алперене Шенгюне. Как признался Шакил, 21-летний турецкий баскетболист напоминает ему члена Зала славы баскетбола Пау Газоля.

«Он напоминает мне молодого Пау Газоля, когда он впервые вышел в свет. Мне нравится этот парень, он славный. Я бы хотел видеть его в лучшей команде. Если бы он был в клубе с большим количеством талантов вокруг, они бы преуспели», — приводит слова О’Нила Eurohoops.

В нынешнем сезоне НБА Шенгюн в среднем за матч набирает 21,1 очка, совершает 9,2 подбора и отдаёт 4,9 передачи. К настоящему моменту Алперен принял участие в 57 играх.

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