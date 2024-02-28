Лука Дончич повторил уникальное достижение в НБА

Словенский защитник команды «Даллас Маверикс» Лука Дончич повторил исторический рекорд НБА, набрав в среднем за последние 15 игр 36,7 очка за матч, 10,0 подбора и 10,0 передачи.

Первым и единственным игроком НБА, который поставил такой же уникальный результат, был Оскар Робертсон. Он сделал это в 1961 году, когда играл за «Цинциннати Роялз» (сейчас команда называется «Сакраменто Кингз». — Прим. «Чемпионата»).

Напомним, Луке Дончичу 25 лет. Последний раз он выходил на игру сегодня, 28 февраля, в составе «Даллас Маверикс» в матче с «Кливленд Кавальерс». «Даллас Маверикс» уступил в очной встрече со счётом 119:121. Самым результативным игроком был признан Дончич, который набрал 45 очков и сделал 14 результативных передач, а также девять подборов.