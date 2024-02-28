Александр Секулич: поработав над ошибками, мы уже не оглядываемся назад

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Александр Секулич поделился мыслями насчёт предстоящего матча с командой УНИКС, который запланирован на 2 марта 2024 года.

«Мы уважаем соперника, ведь они действующие чемпионы Единой лиги ВТБ. Действительно, наши матчи с УНИКСом всегда получаются интересными для болельщиков. Чего стоила вторая игра в этом сезоне, когда они здорово провели первую половину матча, а во второй мы перевернули игру с ног на голову и одержали яркую победу. Но позволю себе кое-что вам напомнить: для нас в принципе каждая следующая игра – самая важная. Каждый матч мы начинаем, как с чистого листа. Сделав выводы и поработав над ошибками, мы уже не оглядываемся назад, не вспоминаем прошлое. Эта философия показала свою состоятельность в плей-офф прошлого года, мы используем её и сейчас», — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.

Напомним, матч между командами «Локомотив-Кубань» УНИКС пройдёт в рамках группы «А» второго этапа турнира Единой лиги ВТБ.