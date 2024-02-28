«Сильно разозлил маму». Гарнетт рассказал, как приобрёл свои первые Air Jordan

Член Зала славы НБА, чемпион НБА 2008 года и экс-игрок команды «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт рассказал, как он трудился, чтобы приобрести свою первую модель кроссовок Air Jordan.

«Моими первыми «Джорданами» были Air Jordan 6. Я проработал в «Бургер Кинг» около двух месяцев и потратил почти все свои деньги на них.

Этот поступок очень сильно разозлил мою маму. Но я не хотел вообще ничего слышать, и в голове была только одна мысль: «Йоу, я только что потратил все свои деньги на это! Каждый, кому это не нравится, может пойти куда подальше! Я ничего не хочу слышать!»‎ Раньше у меня был целый комплект, чтобы правильно ухаживать за кроссовками. У меня была пищевая сода, потому что я слышал, что пищевая сода и перекись пузырятся, верно? Ещё я использовал лимонный сок, чтобы они оставались в хорошем состоянии», — цитирует Гарнетта портал Fadeaway World.