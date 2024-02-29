Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тоббиас Харрис рассказал, как он преодолевает неудачи на протяжении карьеры

Тоббиас Харрис рассказал, как он преодолевает неудачи на протяжении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» Тоббиас Харрис объяснил, что ему помогает справляться с неудачами на площадке.

«Просто вернитесь к основам. Посмотрите фильм, придумайте способы адаптироваться. Посмотрите на то, как вы выглядите в сравнении с тем, кем были раньше, а затем выясните, как улучшить свою эффективность. И просто направляйте этот тип энергии по ходу игры. Будешь ты участвовать или нет, надо выяснять, как сделать больше для команды, чтобы помочь победить. Вот и всё. Просто следует придерживаться основ и не оказывать на себя слишком большого давления. Очевидно, что это тоже плохо, когда мы не выходим на поле и не выигрываем. Но, в конце концов, это то, что всегда стоит на первом месте: найти способы выйти на поле и добыть победу. Поражения будут, и они никогда не исчезнут.

Да, каждый раз, когда ты не забрасываешь мяч, это расстраивает. Я не придумываю себе никаких оправданий. Я просто вернусь к линии на площадке, закончу работу, посмотрю фильм. Я был действительно хорошим, результативным игроком всю свою карьеру, и я найду способы справиться с этим и найти выход с другой стороны. Так что я не волнуюсь. Я разочарован, но в конце концов я разберусь с этим», — цитирует Харриса портал Liberty Ballers.

Материалы по теме
Инсайдер назвал игрока «Филадельфии», за которым следят много команд НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android