Тоббиас Харрис рассказал, как он преодолевает неудачи на протяжении карьеры

Игрок команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» Тоббиас Харрис объяснил, что ему помогает справляться с неудачами на площадке.

«Просто вернитесь к основам. Посмотрите фильм, придумайте способы адаптироваться. Посмотрите на то, как вы выглядите в сравнении с тем, кем были раньше, а затем выясните, как улучшить свою эффективность. И просто направляйте этот тип энергии по ходу игры. Будешь ты участвовать или нет, надо выяснять, как сделать больше для команды, чтобы помочь победить. Вот и всё. Просто следует придерживаться основ и не оказывать на себя слишком большого давления. Очевидно, что это тоже плохо, когда мы не выходим на поле и не выигрываем. Но, в конце концов, это то, что всегда стоит на первом месте: найти способы выйти на поле и добыть победу. Поражения будут, и они никогда не исчезнут.

Да, каждый раз, когда ты не забрасываешь мяч, это расстраивает. Я не придумываю себе никаких оправданий. Я просто вернусь к линии на площадке, закончу работу, посмотрю фильм. Я был действительно хорошим, результативным игроком всю свою карьеру, и я найду способы справиться с этим и найти выход с другой стороны. Так что я не волнуюсь. Я разочарован, но в конце концов я разберусь с этим», — цитирует Харриса портал Liberty Ballers.