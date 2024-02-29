Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трипл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Торонто»

Трипл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Торонто»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 28 на 29 февраля на паркете «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Даллас Маверикс» переиграли на выезде «Торонто Рэпторс» со счётом 136:125.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первая половина встречи прошла в равной борьбе — после первой четверти два очка выигрывали гости, к большому перерыву уже хозяева вырвались вперёд на одно очко. Решающей стала третья четверть, которая осталась за «Маверикс» с перевесом "+15". В заключительном отрезке «Торонто» удалось лишь чуть сократить отставание.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), оформивший трипл-дабл — на его счету 30 набранных очков, 11 подборов и 16 результативных передач.

Эта победа позволила «Маверикс» прервать серию из двух поражений подряд. «Рэпторс», напротив, уступили после трёх кряду выигранных матчей регулярного чемпионата.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 136
Даллас Маверикс
Даллас
Торонто Рэпторс: Куикли - 28, Барретт - 26, Барнс - 19, Пёлтль - 16, Олиник - 13, Трент-мл. - 11, Дик - 7, Браун - 5, Макдэниелс, Картон, Нвора, Темпл, Агбаджи
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 29, Вашингтон - 23, Хардуэй-младший - 16, Гэффорд - 13, Лайвли - 9, Грин - 5, Джонс - 5, Экзам - 4, Лоусон - 2, Харди, Пауэлл, Проспер, Моррис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android