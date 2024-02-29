Трипл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Торонто»

В ночь с 28 на 29 февраля на паркете «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Даллас Маверикс» переиграли на выезде «Торонто Рэпторс» со счётом 136:125.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе — после первой четверти два очка выигрывали гости, к большому перерыву уже хозяева вырвались вперёд на одно очко. Решающей стала третья четверть, которая осталась за «Маверикс» с перевесом "+15". В заключительном отрезке «Торонто» удалось лишь чуть сократить отставание.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), оформивший трипл-дабл — на его счету 30 набранных очков, 11 подборов и 16 результативных передач.

Эта победа позволила «Маверикс» прервать серию из двух поражений подряд. «Рэпторс», напротив, уступили после трёх кряду выигранных матчей регулярного чемпионата.