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41 очко Паскаля Сиакама и Тайриза Халибёртона помогло «Индиане» обыграть «Пеликанс»

41 очко Паскаля Сиакама и Тайриза Халибёртона помогло «Индиане» обыграть «Пеликанс»
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Сегодня, 29 февраля, в Индианаполисе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились между собой местный «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева одержали победу со счётом 123:114.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм. На его счету 30 очков, шесть подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Зайон Уильямсон отметился 23 очками, тримя подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал форвард Паскаль Сиакам. Он набрал 24 очка, совершил 11 подборов и отдал пять передач. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон отметился 17 очками, тремя подборами и 13 передачами.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
123 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 24, Халибёртон - 17, Матурин - 16, Топпин - 16, Тёрнер - 14, Шиппард - 11, Смит - 9, Нембард - 8, Макконнелл - 8, Уокер, Джонсон, Джексон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 30, Уильямсон - 23, Макколлум - 23, Джонс - 14, Мёрфи - 11, Хоукинс - 7, Нэнс - 6, Сиброн, Маршалл, Кратчер, Валанчюнас, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл

После 60 матчей «Индиана» занимает седьмое в Восточной конференции с 94 очками. «Пеликанс» расположился на шестой строчке Западной конференции, набрав 95 очков в 60 играх.

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