41 очко Паскаля Сиакама и Тайриза Халибёртона помогло «Индиане» обыграть «Пеликанс»

Сегодня, 29 февраля, в Индианаполисе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились между собой местный «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева одержали победу со счётом 123:114.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм. На его счету 30 очков, шесть подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Зайон Уильямсон отметился 23 очками, тримя подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал форвард Паскаль Сиакам. Он набрал 24 очка, совершил 11 подборов и отдал пять передач. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон отметился 17 очками, тремя подборами и 13 передачами.

После 60 матчей «Индиана» занимает седьмое в Восточной конференции с 94 очками. «Пеликанс» расположился на шестой строчке Западной конференции, набрав 95 очков в 60 играх.