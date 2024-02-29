«Денвер» уверенно обыграл «Сакраменто», у Джамала Маррея 32 очка

Сегодня, 29 февраля, в Денвере состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились между собой местный «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 117:96.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Наггетс» Джамал Маррей. На его счету 32 очка, три подбора и шесть результативных передач. Его партнёр по команде Аарон Гордон отметился 17 очками, шестью подборами и шестью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Сакраменто» стал форвард Киган Мюррэй. Он набрал 21 очко и совершил четыре подбора. Защитник Крис Дуарте отметился 18 очками, тремя подборами и одной передачей.

После 59 матчей «Денвер» занимает третье место в Западной конференции с 99 очками. «Сакраменто» расположился на восьмой строчке, набрав 91 очко в 58 играх.