Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Денвер» уверенно обыграл «Сакраменто», у Джамала Маррея 32 очка

«Денвер» уверенно обыграл «Сакраменто», у Джамала Маррея 32 очка
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 февраля, в Денвере состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились между собой местный «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 117:96.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Наггетс» Джамал Маррей. На его счету 32 очка, три подбора и шесть результативных передач. Его партнёр по команде Аарон Гордон отметился 17 очками, шестью подборами и шестью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Сакраменто» стал форвард Киган Мюррэй. Он набрал 21 очко и совершил четыре подбора. Защитник Крис Дуарте отметился 18 очками, тремя подборами и одной передачей.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 96
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Маррей - 32, Гордон - 17, Колдуэлл-Поуп - 16, Портер - 14, Йокич - 14, Уотсон - 6, Браун - 5, Джексон - 5, Тайсон - 3, Хафф - 3, Холидэй - 2, Строутер, Джордан, Ннаджи, Пикетт
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 21, Дуарте - 18, Монк - 14, Сабонис - 13, Лайлз - 8, Барнс - 7, Митчелл - 5, Хаертер - 4, Лень - 4, Эдвардс - 1, Джонс - 1, Макги, Эллис

После 59 матчей «Денвер» занимает третье место в Западной конференции с 99 очками. «Сакраменто» расположился на восьмой строчке, набрав 91 очко в 58 играх.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android