Все результаты игрового дня НБА 29 февраля
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Сегодня, 29 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 29 февраля
- «Торонто Рэпторс» — «Даллас Маверикс» — 125:136.
- «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:114.
- «Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 132:123 (ОТ).
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» — 110:101.
- «Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 117:96.
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» 112—116.
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса. На его счету 34 очка, два подбора и четыре результативных передачи. Также стоит выделить форварда «Мемфиса» Джарена Джексона-младшего, который оформил дабл-дабл: 33 очка, 13 подборов и одна передача.
НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 136
Даллас Маверикс
Даллас
Торонто Рэпторс: Куикли - 28, Барретт - 26, Барнс - 19, Пёлтль - 16, Олиник - 13, Трент-мл. - 11, Дик - 7, Браун - 5, Макдэниелс, Картон, Нвора, Темпл, Агбаджи
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 29, Вашингтон - 23, Хардуэй-младший - 16, Гэффорд - 13, Лайвли - 9, Грин - 5, Джонс - 5, Экзам - 4, Лоусон - 2, Харди, Пауэлл, Проспер, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
123 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 24, Халибёртон - 17, Матурин - 16, Топпин - 16, Тёрнер - 14, Шиппард - 11, Смит - 9, Нембард - 8, Макконнелл - 8, Уокер, Джонсон, Джексон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 30, Уильямсон - 23, Макколлум - 23, Джонс - 14, Мёрфи - 11, Хоукинс - 7, Нэнс - 6, Сиброн, Маршалл, Кратчер, Альварадо, Валанчюнас, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
132 : 123
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Чикаго Буллз: Дерозан - 35, Вучевич - 24, Досунму - 21, Драммонд - 17, Уайт - 14, Битим - 10, Филлипс - 7, Картер - 4, Саного, Терри, Фанк, Тэйлор, Дрелл
Кливленд Кавальерс: Мобли - 25, Гарлэнд - 23, Митчелл - 19, ЛеВерт - 14, Окоро - 13, Страс - 11, Аллен - 11, Уэйд - 5, Ньянг - 2, Купер, Меррилл, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
110 : 101
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Рид - 19, Таунс - 13, Макдэниелс - 12, Александер-Уолкер - 12, Гобер - 8, Моррис - 5, Конли - 4, Маклафлин - 3, Мур, Майнотт, Никс, Джексон, Гарза
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 33, Уильямс - 16, Джексон - 14, Уильямс Мл. - 11, Альдама - 11, Ларэвиа - 5, Гудвин - 5, Стивенс - 4, Роуз - 2, Ватанабэ, Хёрт, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 96
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Маррей - 32, Гордон - 17, Колдуэлл-Поуп - 16, Портер - 14, Йокич - 14, Уотсон - 6, Браун - 5, Джексон - 5, Тайсон - 3, Хафф - 3, Холидэй - 2, Строутер, Джордан, Ннаджи, Пикетт
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 21, Дуарте - 18, Монк - 14, Сабонис - 13, Лайлз - 8, Барнс - 7, Митчелл - 5, Хаертер - 4, Лень - 4, Эдвардс - 1, Джонс - 1, Макги, Эллис
НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Харден - 23, Мэнн - 16, Пауэлл - 14, Тайс - 9, Уэстбрук - 8, Коффи - 8, Пламли - 8, Бостон, Хиланд, Миллер, Такер, Браун, Мун, Диабате
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Дэвис - 20, Расселл - 18, Хатимура - 17, Ривз - 13, Динвидди - 7, Реддиш - 5, Принс - 2, Мэйс, Кристи, Хэйс, Уиндлер
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