Сегодня, 29 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 29 февраля

«Торонто Рэпторс» — «Даллас Маверикс» — 125:136.

«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:114.

«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 132:123 (ОТ).

«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» — 110:101.

«Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 117:96.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» 112—116.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса. На его счету 34 очка, два подбора и четыре результативных передачи. Также стоит выделить форварда «Мемфиса» Джарена Джексона-младшего, который оформил дабл-дабл: 33 очка, 13 подборов и одна передача.