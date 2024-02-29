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34 очка Леброна Джеймса принесли «Лейкерс» победу с камбэком в дерби с «Клипперс»

34 очка Леброна Джеймса принесли «Лейкерс» победу с камбэком в дерби с «Клипперс»
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В ночь с 28 на 29 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА. В дерби двух местных клубов хозяева «Лос-Анджелес Клипперс» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 112:116.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

По итогам первой четверти «Клипперс» выигрывали одно очко, к большому перерыву их преимущество достигло "+14". Перед заключительной четвертью хозяева площадки были впереди с перевесом в 19 очков, однако «Лейкерс» удалось отыграть этот гандикап и добиться не только острой концовки, но и итоговой победы.

Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), на счету которого 34 очка, а также шесть подборов и восемь результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Харден - 23, Мэнн - 16, Пауэлл - 14, Тайс - 9, Уэстбрук - 8, Коффи - 8, Пламли - 8, Бостон, Хиланд, Миллер, Такер, Браун, Мун, Диабате
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Дэвис - 20, Расселл - 18, Хатимура - 17, Ривз - 13, Динвидди - 7, Реддиш - 5, Принс - 2, Мэйс, Кристи, Хэйс, Уиндлер
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Новости. Баскетбол
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