Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Крис Пол мог присоединиться к «Майами», когда там играли Леброн и Уэйд

Крис Пол мог присоединиться к «Майами», когда там играли Леброн и Уэйд
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, что разыгрывающий Крис Пол мог перейти в его команду, когда за неё также выступал Леброн Джеймс.

Слова Уэйда передаёт издание Clutch Points. Экс-баскетболист не стал рассказывать, почему сделка сорвалась.

Дуэйн— 13-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Он входит в официальный список 75 лучших игроков в истории лиги. За свою карьеру Уэйд принял участие в 1054 матчах. Помимо «Майами», Дуэйн выступал также за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». Сейчас прославленному игроку 41 год.

Крис Пол в этом году выступает за «Голден Стэйт Уорриорз». В нынешнем сезоне НБА к данному моменту принял участие в 32 матчах, в которых в среднем набирал 8,9 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 7,23 передачи.

Материалы по теме
Керр отреагировал на слухи о возможном обмене Криса Пола и Гэри Пэйтона II
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android