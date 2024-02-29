Крис Пол мог присоединиться к «Майами», когда там играли Леброн и Уэйд

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, что разыгрывающий Крис Пол мог перейти в его команду, когда за неё также выступал Леброн Джеймс.

Слова Уэйда передаёт издание Clutch Points. Экс-баскетболист не стал рассказывать, почему сделка сорвалась.

Дуэйн— 13-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Он входит в официальный список 75 лучших игроков в истории лиги. За свою карьеру Уэйд принял участие в 1054 матчах. Помимо «Майами», Дуэйн выступал также за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». Сейчас прославленному игроку 41 год.

Крис Пол в этом году выступает за «Голден Стэйт Уорриорз». В нынешнем сезоне НБА к данному моменту принял участие в 32 матчах, в которых в среднем набирал 8,9 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 7,23 передачи.