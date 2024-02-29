«Я старше Леброна». Хаслем объяснил, почему для него Джордан является величайшим

Бывший тяжёлый форвард «Майами Хит» и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Юдонис Хаслем рассказал, почему для него Майкл Джордан превосходит Леброна Джеймса.

«Единственная причина, по которой Майкл Джордан является моим GOAT, заключается в том, что, как он сказал, мы наблюдали за ним в детстве. Я старше Брона, он не может быть моим GOAT», — сказал Хаслем в последнем эпизоде подкаста OGs.

«Я бы тоже выбрал Майка, честно говоря. Я считаю Майка невероятным», — сказал ещё один экс-игрок НБА Метта Уорлд Пис.

Напомним, в конце июля 43-летний Хаслем официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Всю свою карьеру тяжёлый форвард провёл в составе «Майами», за который выступал в 20 сезонах. Хаслем не был выбран на драфте НБА 2002 года.