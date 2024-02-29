Перкинс назвал неожиданного кандидата на звание MVP

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2008 года, а ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс считает, что тяжёлый форвард, один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис претендует в нынешнем сезоне на звание самого ценного игрока (MVP).

«Почему мы ничего не говорим о Домантасе Сабонисе? Если мы основываемся на цифрах, то он лидирует в лиге по трипл-даблам и дабл-даблам», — приводит слова Перкинса NBA Central.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Сабонис в среднем за матч набирает 19,7 очка, совершает 13,2 подбора и отдаёт 8,4 передачи. К настоящему моменту Домантас принял участие в 56 играх.

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас: