Чемпион НБА: с «Лейкерс» у Леброна нет шансов на победу в чемпионате

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай высказал мнение о том, что Леброн Джеймс не имеет шансов на победу в чемпионате с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«С «Лейкерс» у Леброна нет шансов. Нет. Просто ноль. Если мы завершим регулярный чемпионат прямо сейчас, то на кого они попадут, «Уорриорз»? Тут шансы 50 на 50», — приводит слова Джеймса Clutch Points.

Отметим, что действующий контракт 39-летнего Леброна Джеймса с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 51,41 млн).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн к настоящему моменту принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 7,1 подбора и отдавал 7,8 передачи.