Шанс «Лейкерс» на победу в матче с «Клипперс» перед началом 4-й четверти составлял 0,5%

Суперкомпьютер давал всего 0,5% на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» перед началом четвёртой четверти матча с «Лос-Анджелес Клипперс».

Напомним, к тому моменту подопечные Дока Риверса вели в счёте с разницей в 19 очков.

Стоит отметить, что в четвёртой четвери лидер «озёрников» Леброн Джеймс записал в свой актив 19 очков, в то время как «Клипперс» за 12 минут сумели набрать только 16 очков. Счёт в четверти — 39:16.

Напомним, в ночь с 28 на 29 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА. В дерби двух местных клубов хозяева «Лос-Анджелес Клипперс» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 112:116.

Самым результативным игроком матча стал как раз Леброн Джеймс, на счету которого 34 очка, а также шесть подборов и восемь результативных передач.